Venerdì 8 luglio 2022 - 18:35

A Latina decade il sindaco, Durigon (Lega): Lamorgese chiarisca

Interrogazione al ministro dell'Interno

Roma, 8 lug. (askanews) – “Latina ha scelto la coalizione del centrodestra con il 53% già al primo turno, ottenendo la maggioranza in Consiglio comunale. Il candidato sindaco Vincenzo Zaccheo si era fermato al 49%, non vincendo per poche centinaia di voti. Si tornerà alle urne in 22 sezioni dopo il ricorso accolto dal Tar, molto probabilmente queste anomalie hanno influito sull’esito del primo turno a discapito di Zaccheo e del centrodestra. Va fatta chiarezza”. Colpo di scena a Latina che non ha più un sindaco e a parlare poco fa è stato Claudio Durigon, deputato e coordinatore regionale della Lega Lazio, annunciando un’interrogazione al ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, per “verificare le responsabilità sulle 22 sezioni”.Il Tar ha infatti accolto il ricorso sulle elezioni nella cittadina laziale, con i giudici che hanno annullato le operazioni elettorali nelle sezioni oggetto di contestazione. Latina ora si ritrova senza sindaco e consiglieri comunali, dunque Damiano Coletta, lascia la fascia e al suo posto ci sarà un commissario a governare la città fino alle rinnovo della tornata elettorale. “La Lega con Zaccheo è pronta a conquistare anche Latina, mandando in soffitta il pessimo governo di Damiano Coletta che ha ridotto in uno stato pietoso la seconda città del Lazio. Noi siamo pronti con il centrodestra unito, il cui timone sarà nelle mani di un uomo delle istituzioni per far ripartire Latina”, ha detto dal canto suo Durigon.