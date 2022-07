Giovedì 7 luglio 2022 - 17:43

Marmolada, Casellati a Canazei: non vi lasceremo mai soli

Italia bellissima ma fragile, bisogna investire in prevenzione

Canazei, 7 lug. (askanews) – “Sono qui per dire grazie davvero a questa meravigliosa comunità per quello che avete fatto, che state facendo e continuate a fare. Le istituzioni sono con voi, non vi lasceremo mai soli”. Così la presidente del Senato Maria Elisabetta Casellati, incontrando i giornalisti a Canazei.“Sono qui per testimoniare la mia vicinanza alle famiglie delle vittime e dei dispersi, per testimoniare la mia preoccupazione per i feriti. Questa è una ferita dell’Italia intera e interroga le nostre coscienze”, ha detto riferendosi a quanto accaduto sulla Marmolada.“Dobbiamo riflettere, abbiamo un’Italia bellissima ma anche fragile. Il 94% dei Comuni sono a rischio idrogeologico, dobbiamo investire di più in prevenzione”, ha aggiunto.