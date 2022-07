Giovedì 7 luglio 2022 - 18:44

Letta: serve governo nel pieno della sua forza

"Spero che si possano trovare intese rapidamente"

Roma, 7 lug. (askanews) – “C’è bisogno di un governo che sia nel pieno della sua forza”. Lo ha detto il segretario del Pd Enrico Letta, a margine della cerimonia in ricordo Guglielmo Epifani.“Quello che auspico – ha sottolineato – è che la maggioranza sia forte, che il Governo sia in grado di dare le risposte che i cittadini aspettano: noi siamo lì per fare questo. Ecco perchè mi auguro e spero veramente che ci sia la possibilità di trovare queste intese nel più breve tempo possibile”.