Giovedì 7 luglio 2022 - 21:36

Il Consiglio dei ministri ha revocato la concessione dell’Autostrada dei Parchi, “un risultato storico”

Patuanelli: "Soddisfatto, si riequilibra potere tra Stato e concessionari"; Fdi chiede informativa a Giovannini

Roma, 7 lug. (askanews) – Il Consiglio dei ministri ha approvato la revoca della concessione dell’Autostrada dei Parchi A24-A25, che passa in gestione ad Anas. Nel corso della riunione del Consiglio dei ministri, il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili Enrico Giovannini ha svolto una relazione sulla situazione delle autostrade A24/25.“Il Cdm – informa Palazzo Chigi – ha preso atto della risoluzione del rapporto di concessione con la Società Strada dei Parchi Spa e ha approvato un decreto-legge che disciplina la gestione delle due autostrade da parte di Anas S.p.a. La revoca fa seguito alla mancata definizione del Piano economico finanziario e alla contestazione di gravi inadempimenti mossa al concessionario da parte del Governo”.“Il Cdm ha adottato il provvedimento di revoca della concessione dell’autostrada dei Parchi. E’ un risultato storico, sono molto soddisfatto”. Lo ha detto il ministro dell’Agricoltura Stefano Patuanelli, parlando con i giornalisti dopo il Consiglio dei ministri.“Si riequilibra il potere tra concessionari e Stato. In Cdm siamo intervenuti io e il ministro Orlando, esprimendo soddisfazione”, ha aggiunto.Molto meno soddisfazione in casa FdI. “Dopo mesi di latitanza, evitando di riferire delle proprie intenzioni quantomeno in commissione Lavori Pubblici, il governo ha deciso di revocare la concessione riguardante la gestione delle autostrade A/24 e A/25”, sottolineano, in una nota, il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera , Francesco Lollobrigida, ed il vice capogruppo Tommaso Foti.Per gli esponenti di Fratelli d’Italia “la decisione risulta, da una parte, sorprendente perché mai il Parlamento era stato informato di una tale intenzione del Governo e, dall’altra, ci si augura per la finanza pubblica non avventata, atteso il pericolo di un maxi risarcimento all’attuale concessionario”.E il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida annuncia anche: “Fratelli d’Italia chiede un’informativa urgente al ministro Giovannini dopo la decisione del governo di revocare la concessione riguardante la gestione delle autostrade A/24 e A/25. L’aggravante è che il Parlamento non è mai stato informato di questa volontà dell’Esecutivo”.Perplessità arrivano anche da altri fronti: “Leggo dichiarazioni entusiastiche da parte di alcuni partiti ed esponenti nazionali sulla revoca della concessione a Società dei Parchi, ma nessuno che dica cosa accade ora per l’Abruzzo sul fronte investimenti e sul fronte tariffe”, dichiara Camillo D’Alessandro, deputato di Italia Viva, che si dice poco interessato a chi sia il concessionario, ma si chiede quali conseguenze avrà la revoca.Afe/Int14