Giovedì 7 luglio 2022

Gioco pubblico, audizione Regioni:accelerare su norma nazionale

Coletto:considerare gioco on line, incrementare monitoraggio per prevenire patologie

Roma, 7 lug. (askanews) – L’Intesa sulle caratteristiche dei punti di raccolta del gioco pubblico sancita in sede di Conferenza Unificata del 7 settembre 2017 nasceva dalla necessità di reagire alla nuova emergenza sociale rappresentata dalla ludopatia e dal disturbo da gioco d’azzardo.“Oggi occorre però un’accelerazione che porti ad una norma nazionale, con un’intesa in Conferenza Stato-Regioni, che armonizzi e dia una base unitaria all’impegno profuso dalle Regioni e dagli enti locali che sin dal 2013 hanno supplito all’assenza di un intervento statale organico ed incisivo, agendo sulle leve a loro disposizione: in particolare sulla distribuzione territoriale e temporale dei punti di gioco. Ci sono peraltro aspetti, ignorati dall’Intesa, che hanno avuto in tempi recenti un incremento estremamente importante, come quello del gioco d’azzardo on line, che sfugge alle possibilità di regolazione della legislazione regionale e che è invece urgente regolamentare, anche sotto il profilo fiscale”.Lo ha sostenuto l’Assessore della Regione Umbria, Luca Coletto, intervenuto, in rappresentanza della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome nell’audizione presso la Commissione parlamentare d’inchiesta sul gioco illegale e sulle disfunzioni del gioco pubblico sullo stato di attuazione dell’Intesa tra Governo, Regioni ed Enti locali concernente le caratteristiche dei punti di raccolta del gioco pubblico. (Segue)