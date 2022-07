Giovedì 7 luglio 2022 - 18:38

Gb,Letta:nessun rimpianto per Johnson,finita esperienza populista

"Ha portato danni profondo all'Europa"

Roma, 7 lug. (askanews) – “Credo che la crisi britannica debba far riflettere. E’ finita un’esperienza profondamente populista, quale è stata quella di Boris Johnson. Ovviamente poi saranno i britannici a decidere, ma termina un’esperienza profondamente populista della quale francamente non abbiamo alcun rimpianto”. Lo ha detto il segretario del Pd Enrico Letta, a margine della cerimonia in ricordo Guglielmo Epifani.“E’ un’esperienza – ha aggiunto Letta – che ha portato danni profondi all’Europa, all’Unione Europea, che ha continuato a usare l’Unione Europea come capro espiatorio dei problemi di Boris Johnson stesso. E’ stata la logica tipica del populismo che cerca sempre capri espiatori. Non lascia nessun rimpianto Boris Johnson francamente”.