Mercoledì 6 luglio 2022 - 11:27

Per il M5S è l’ora di scegliere tra la fiducia o l’uscita dal governo

Spinte centrifughe forti ma per ora prevarebbe sostegno

Roma, 6 lug. (askanews) – L’improvvisa accelerazione impressa oggi al calendario degli incontri restituisce il senso della delicatezza del momento. L’atteso faccia a faccia tra il Premier Mario Draghi e il presidente M5S Giuseppe Conte è stato anticipato (prima alle 11 e dopo poco alle ore 12) rispetto all’orario previsto delle 16,30. Da fonti grilline si fa trapelare che a volere l’anticipo del colloquio sia stato Draghi.Ma si tratta di un anticipo che fa gioco anche al Movimento che, dopo giorni di fibrillazioni, deve chiarire cosa fare in merito al sostegno al governo.In Aula alla Camera dove si sta esaminando il decreto Aiuti con norme indigeste per il Movimento, il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Federico d’Incà, ha chiesto il rinvio alle 14. La notte non ha partorito alcuna mediazione possibile sul superbonus come auspicavano i grillini e, al momento, non si sa ancora come si muoveranno sulla fiducia che dovrebbe essere posta sul provvedimento. Il consiglio nazionale M5S è ancora in corso.Secondo quanto si apprende, la maggioranza del CN, nonostante le spinte centrifughe, ritiene che non sia questo il momento di lasciare l’esecutivo. A breve nel faccia a faccia con Draghi, Conte porterà le istanze del Movimento e si dovrebbero finalmente scoprire le carte da parte di entrambi.Cos/Int13