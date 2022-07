Mercoledì 6 luglio 2022 - 17:54

Domani Gualtieri a Parigi, visita anche termovalorizzatore

"Rilanciamo gemellaggio tra le due Capitali"

CONDIVIDI SU:





















Roma, 6 lug. (askanews) – Domani, giovedì 7 luglio, il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, si recherà in visita a Parigi per riannodare le fila del gemellaggio esclusivo che lega da 66 anni le due Capitali e rilanciare un percorso condiviso, a partire dai temi culturali, sociali e ambientali.Il sindaco di Roma sarà accompagnato dall’Assessore alla Cultura Miguel Gotor e dall’assessora all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti Sabrina Alfonsi.In mattinata, alle 9.30, Gualtieri incontrerà all’Hôtel de Ville la sindaca di Parigi Anne Hidalgo. A seguire, alle 10.30, inaugureranno insieme la mostra fotografica “CineRoma – Tournages dans la Cité Eternelle” sulle berges de Seine, nell’ambito del Festival “Dolcevita-sur-Seine” in programma dal 9 al 13 luglio, dedicata a Roma e che si svolge in contemporanea con la manifestazione “gemella” e speculare “Nouvelle Vague sul Tevere”. Quest’ultima è una sezione – inedita – del Festival “Isola del Cinema” dell’Isola Tiberina, che negli stessi giorni proporrà proiezioni, dibattiti in duplex e altri eventi dedicati a Parigi e alla cinematografia francese.Nel pomeriggio, alle 15, il Sindaco visiterà il termovalorizzatore del Centre de traitement Isseane (Syctom). Mentre in serata, alle 19, parteciperà al ricevimento organizzato dalla Sindaca Hidalgo al Petit Palais con visita all’esposizione dell’artista Giovanni Boldini “Les Plaisirs et les jours”.“Ribadiamo il nostro impegno a rilanciare il gemellaggio tra Roma e Parigi, un legame dall’alto valore simbolico che vogliamo tradurre in iniziative concrete e in un cammino comune che unisca queste due grandi capitali europee nell’affrontare le sfide del futuro all’insegna degli obiettivi che condividiamo, come la pace, l’inclusione, la lotta alle disuguaglianze e ai cambiamenti climatici”, dichiara Gualtieri.