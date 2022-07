Mercoledì 6 luglio 2022 - 15:26

Da Conferenza Regioni via libera a Fondo inclusione per disabili

Toma: decisioni importanti anche su risorse per politiche famiglia

Roma, 6 lug. (askanews) – Via libera delle Regioni in Conferenza Unificata al decreto sul riparto del Fondo per l’inclusione delle persone con disabilità” per iniziative dedicate alle persone con disturbo dello spettro autistico. “Il Fondo ha una dotazione di 100 milioni di euro per l’anno 2021 e 50 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023. Il provvedimento – ha spiegato il presidente del Molise, Donato Toma, che oggi ha presieduto la Conferenza delle Regioni – ha recepito le proposte emendative formulate dalle Regioni”.“Sempre nella Conferenza Unificata – ha proseguito Toma – abbiamo sancito l’intesa sul decreto di riparto delle risorse del Fondo per le politiche della famiglia per l’anno 2022. Si tratta in totale di più di 44 milioni: di cui 14 milioni per le funzioni di competenza statale e 30 milioni per le attività di competenza delle Regioni e degli enti locali”.“Un altro tema importante per il welfare del nostro Paese – ha concluso Toma – è il riparto del Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione relativo al 2022. Sancita l’intesa in Conferenza Unificata: si tratta di 330 milioni che saranno ripartiti tra tutte le Regioni”.