Mercoledì 6 luglio 2022 - 18:04

Centro, Usuelli(+Europa): no a alleanze elettorali raffazzonate

Della Vedova ha raccontato a Sala iter federazione +Europa-Azione

Milano, 6 lug. (askanews) – “Militanti e dirigenti di +Europa e Azione stanno facendo un percorso lento e serio, alleanze elettorali un po’ raffazzonate al momento non sono interessanti per noi”. Lo ha detto Michele Usuelli, consigliere regionale di +Europa in Lombardia, a proposito di possibili nuove formazioni centriste in vista delle prossime elezioni nel 2023 e alla luce degli incontri di stamani del sindaco di Milano, Giuseppe Sala, prima con il ministro degli Esteri e leader di Ipf Luigi Di Maio e poi con il sottosegretario agli Esteri e segretario di +Europa, Benedetto Della Vedova.“Sicuramente Sala e Della Vedova hanno parlato del Tribunale europeo dei brevetti, certo è che il rapporto di relazione e di interesse reciproco dura nel tempo, senz’altro Della Vedova ha raccontato a Sala ciò che sta avvenendo nella federazione tra +Europa e Azione, anche alla luce delle seconda tornata delle elezioni amministrative. Escludo che ci sia ad oggi interesse a fare convergere il progetto federativo tra +Europa e Azione, che non è una fusione a freddo, verso neonate formazioni” ha concluso Usuelli.