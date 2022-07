Martedì 5 luglio 2022 - 11:05

Marmolada, Zaia: il premier Draghi molto, molto provato

"E' caduto un grattacielo di ghiaccio di 10 piani"

Canazei (TN), 5 lug. (askanews) – “Il premier Draghi è stato molto, molto provato dalla visita a Canazei, a parte le traversie per arrivarci. E’ stato toccato in maniera profonda dall’incontro con i genitori e parenti delle vittime e dei dispersi, che noi chiamiamo ‘reclamati’; sono stato insieme a lui. E’ stato davvero toccante quest’incontro”. Lo ribadisce Luca Zaia, residente del Veneto, che parla di una tragedia ‘immane’, per tanti aspetti ‘storica’, che ‘coinvolge l’intera comunità, italiana ed europea’. Una tragedia ‘imprevedibile’, perché “era inimmaginabile che cadesse un grattacielo, lungo 200 metri, di 30 metri di spessore, quindi pari a 10 piani, e largo e largo 60 – come due campi da calcio messi uno dietro l’altro -, un fatto eccezionale, durato appena 10 secondi”. Zaia ricorda quindi che “nessuna attività escursionistica è a rischio zero”, ma non per questo bisogna chiudere la montagna. Il presidente della montagna respinge, dunque, gli “io l’avevo detto” di queste ore.