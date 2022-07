Lunedì 4 luglio 2022 - 20:38

Siccità, 36,5 mln per emergenza in 5 regioni fino al 31 dicembre

Volto a fronteggiare con mezzi e poteri straordinari la situazione

Roma, 4 lug. (askanews) – Per lo stato di emergenza delle 5 regioni più colpite dall’emergenza siccità sono stati stanziati 36,5 milioni di euro. Lo conferma il comunicato diffuso da Palazzo Chigi dopo il Consiglio dei ministri.All’Emilia Romagna sono destinati 10,9 milioni, al Friuli Venezia Giulia 4,2 milioni, alla Lombardia 9 milioni, al Piemonte 7,6 milioni, al Veneto 4,8 milioni.Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi, ha deliberato, si legge nella nota, “la dichiarazione dello stato di emergenza, fino al 31 dicembre 2022, in relazione alla situazione di deficit idrico in atto nei territori delle Regioni e delle Province Autonome ricadenti nei bacini distrettuali del Po e delle Alpi orientali, nonché per le peculiari condizioni ed esigenze rilevate nel territorio delle regioni Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte e Veneto”.Lo stato di emergenza “è volto a fronteggiare con mezzi e poteri straordinari la situazione in atto, con interventi di soccorso e assistenza alla popolazione interessata, e al ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche”.“All’esito di ulteriori approfondimenti potranno essere adottate ulteriori deliberazioni per il completamento delle attività o per l’avvio di nuovi e diversi interventi”, conclude la nota di Chigi.