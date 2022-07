Lunedì 4 luglio 2022 - 11:01

Regioni, Zaia Fedriga e Bonaccini i governatori più amati

Secondo il Governance Poll 2022 di Noto Sondaggi per Il Sole24Ore

Roma, 4 lug. (askanews) – Il presidente della Regione Veneto Luca Zaia si conferma ancora una volta al primo posto nel consenso misurato dal Governance Poll 2022 realizzato da Noto Sondaggi per Il Sole 24 Ore. Il risultato di questa edizione (il 70% dei cittadini che si dicono pronti a rivotarlo alla guida del Veneto), è un poco sotto al 74% dello scorso anno, ma siamo sempre a livelli da record.Massimiliano Fedriga, presidente del Friuli Venezia Giulia, con un +9% rispetto all’anno scorso scalza dal secondo posto il suo predecessore alla guida della conferenza delle Regioni, l’emiliano-romagnolo Stefano Bonaccini, impegnato a tenere alta la bandiera del centrosinistra con un comunque brillante terzo posto (+5% rispetto a 14 mesi fa).Al quarto posto troviamo il governatore della Liguria Giovanni Toti con il 61% dei consensi. Al quinto posto il governatore della Calabria Roberto Occhiuto con il 58%. Stesso gradimento si riscontra per Vincenzo de Luca, il governatore della Campania, in leggero calo rispetto al 59% dello scorso anno.Al settimo posto il governatore della Sicilia Nello Musumeci con il 50%, in leggera crescita rispetto allo scorso anno. Secondo il sondaggio di Noto Musumeci ha lo stesso gradimento di Attilio Fontana, governatore della Lombardia.Al nono posto troviamo il governatore del Piemonte Alberto Cirio, mentre conclude la top ten il governatore dell’Abruzzo Marco Marsilio.