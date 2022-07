Lunedì 4 luglio 2022 - 18:04

Lombardia, M5s: Salvini ha scelto di far parlare disastri Fontana

Cercano di mettere sotto tappeto candidatura spontanea di Moratti

Milano, 4 lug. (askanews) – “Matteo Salvini ha deciso che Fontana è la scelta migliore per vincere, ha scelto di basare questa campagna elettorale facendo parlare i disastri da lui compiuti in questa regione”. Lo ha scritto in una nota il capogruppo del M5s al Pirellone, Nicola Di Marco, a proposito della possibile ricandidatura del presidente della Lombardia, Attilio Fontana, nel 2023. Le parole dei vertici della Lega sul possibile bis di Fontana, “cercano di mettere sotto il tappeto la candidatura spontanea della Moratti che ha creato certamente malumori e disagi nel palazzo regionale e nella coalizione di centrodestra” ha aggiunto.“Ci manca solo di richiamare Formigoni e poi le abbiamo viste tutte. Mettiamoci comodi, balletti e tormentoni sono solo all’inizio”, ha continuato l’esponente pentastellato. “Anche oggi da Pirelli abbiamo assistito all’ennesimo annuncio della candidatura del presidente Fontana. Salvini ha aperto la stagione del tormentone estivo con un motivo da hit parade. Annunci, però, mai ufficializzati dalla coalizione, un segnale che Fontana anche oggi, tronfio dalle parole lusinghiere di Salvini, non ha ricevuto” ha concluso Di Marco.