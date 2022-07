Domenica 3 luglio 2022 - 14:09

Franceschini dice che con l’ appoggio esterno del M5s cade il governo

"Salta l'alleanza"

Milano, 3 lug. (askanews) – Con un’uscita o un passaggio all’appoggio esterno all’esecutivo da parte del M5s sarà impossibile un’alleanza elettorale Pd-M5s alle elezioni e si brucerà anche ogni possibilità di approvare una legge elettorale di tipo proporzionale. Lo ha detto il ministro della Cultura Dario Franceschini nell’intervento conclusivo della tre giorni dell’incontro di Area Dem a Cortona.“Se ci sarà – speriamo che non ci sia – una rottura sul governo, o una distinzione, che è molto vicina alla rottura – ha detto Franceschini – perché l’appoggio esterno, quando lo fai a metà del percorso, è una rottura politica. Se ci sarà una rottura di questo tipo, per noi porterà alla fine di questo governo e all’impossibilità di andare insieme alle elezioni, perché non possiamo andare alle elezioni insieme a chi ha fatto cadere il governo. E questo deve essere molto chiaro. E si brucerà ogni residua possibilità di andare al proporzionale. Perché i nostri avversari, vedendoci divisi, non ci regalerebbero mai il proporzionale. E chiuderebbero ogni spazio possibile, che è già piccolo, per andare a una legge proporzionale”.Mda/Int9