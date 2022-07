Venerdì 1 luglio 2022 - 00:15

Sicilia, Catalfo (M5S): Floridia può portare Regione a riscatto

Su Facebook

Roma, 1 lug. (askanews) – “Sono molto contenta per la decisione del Movimento 5 Stelle di candidare Barbara Floridia alle primarie del campo progressista per le Regionali in Sicilia. Grazie alla sua tenacia, e alla forza della squadra che la supporterà, potremo portare a compimento la voglia di riscatto che la nostra Regione sogna da tempo”. Lo scrive su Facebook la senatrice del M5S ed ex ministra del Lavoro Nunzia Catalfo.