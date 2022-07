Venerdì 1 luglio 2022 - 19:57

Letta è sicuro: il governo arriva a fine legislatura

"Frangente complicato, serve stabilità"

Roma, 1 lug. (askanews) – “Io ho sempre pensato che questo governo arriverà in fondo alla legislatura, ho sempre pensato che andrà così perchè è nell’interesse del Paese, nell’interesse di tutti. Siamo in un frangente talmente complicato che c’è bisogno di stabilità e che il governo continui a fare il suo lavoro, a farlo bene. E soprattutto noi chiediamo a questo governo una svolta sociale per l’autunno e le scelte dei prossimi mesi perchè l’inflazione al livello attuale è talmente un pericolo per tutti che dobbiamo trovare risposte in grado di aiutare cittadini e imprese ed evitare che tutto questo si traduca in un disastro sociale”. Lo ha detto il segretario del Pd Enrico Letta, a margine dell’incontro nazionale di AreaDem a Cortona (Ar).Afe/Int13