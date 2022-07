Venerdì 1 luglio 2022 - 17:01

Ius scholae, Meloni: sinistra mistifica, non ho cambiato idea

"Questa legge somiglia più allo 'Ius soli'"

Roma, 1 lug. (askanews) – Giorgia Meloni nega di avere cambiato idea sullo ‘Ius scholae’, la leader di Fdi in un video su Facebook ricorda che l’obbligo scolastico dura 10 anni in Italia e aggiunge che quindi il ddl all’esame del Parlamento, che prevede 5 anni di studi per la cittadinanza, “è di fatto molto più vicino allo ‘Ius soli'”.“Da dieci anni a questa parte diciamo la stessa cosa: siamo d’accordo allo ‘Ius scholae’, ma prevede l’obbligo scolastico. Esattamente quello che dicevo ieri. Noi siamo così, noiosi, diciamo sempre la stessa cosa. Se vuoi fare una norma che riconosca la cittadinanza sulla base della formazione del cittadino attraverso lo strumento della scuola, segnalo che la scuola dell’obbligo sono 10 anni, invece la norma approvata dalla sinistra prevede 5 anni. Una cosa completamente diversa di fatto molto più vicina allo ius soli che allo ‘Ius scholae'”.La leader di Fdi accusa la sinistra di “insultare e mistificare. Ma perché? Che bisogno c’è? Avete forse qualche difficoltà a spiegare agli italiani perché in un momento come questo, un momento in cui andiamo verso un autunno drammatico sul piano sociale, economico, del caro-vita, voi vi state occupando di una materia che – punto primo – non è prioritaria in questo momento e – punto secondo – dal mio punto di vista se la volete portare nell’ordinamento dovreste chiedere agli italiani cosa ne pensano. Quindi metterla nel vostro programma e poi chiedere agli italiani se vi danno la maggioranza per realizzare queste cose”.Conclude la Meloni: “”Cerchiamo di essere seri. Da una parte ci siamo noi che siamo seri. Dall’altra ci siete voi che avete qualche difficoltà oggettiva sulla serietà e quindi cercate di mistificare. Trovatene un’altra”.