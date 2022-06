Giovedì 30 giugno 2022 - 11:07

Superbonus 110, Fedriga: serve stabilità più che continuità

"Misure da programmare per anni"

CONDIVIDI SU:





















Trieste, 30 giu. (askanews) – “Credo che serva stabilità più che continuità” sul superbonus 110% “per dare una prospettiva. Magari non si farà più ricorso al superbonus 110%, ma le misure che ci sono noi dobbiamo programmarle per gli anni, perché chi investe deve avere certezza”. Così il presidente del Friuli Venezia Giulia e della Conferenza delle Regioni, Massimiliano Fedriga.Questo strumento – ha precisato Fedriga, “è stato utile per rilanciare un settore, ma devo dire che altrettanto ha creato distorsioni del mercato”. Ciononostante “non si può dire o 110% o nulla. Cominciamo a mettere in campo misure che valgano per più anni e diamo certezze sia al cittadino sia all’impresa” evitando “la rincorsa che c’è stata con le imprese create dal nulla altrimenti si rischiava di perdere il 110%. Diamo certezza alle imprese – ha concluso – perché altrimenti il mercato rischia di avere delle bolle e poi esplodere. Noi non dobbiamo fare questo”.