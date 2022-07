Giovedì 30 giugno 2022 - 23:05

Sicilia, Maiorino (M5S): in bocca al lupo a Floridia

"Competente e combattiva"

Roma, 30 giu. (askanews) – “Il mio più grande abbraccio alla collega e amica Barbara Floridia, candidata per il M5S alle primarie in Sicilia. Giovane, donna, competente e combattiva. Una boccata d’aria fresca per la Sicilia e per l’Italia. In bocca al lupo, Barbara! E grazie a Giuseppe Conte”. Così su Twitter la senatrice del MoVimento 5 Stelle Alessandra Maiorino.