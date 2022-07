Giovedì 30 giugno 2022 - 23:44

Sicilia, Conte: con Floridiana voltiamo pagina: competenza e passione

La proponiamo per le primarie presidenziali22

Roma, 30 giu. (askanews) – “Competenza, passione e amore per la propria terra. @FloridiaBarbara è la candidata che proponiamo per le primarie in Sicilia. Voltiamo pagina. Amunì! #presidenziali22”. Così, in un post su twitter, il leader M5S, Giuseppe Conte.