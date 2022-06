Giovedì 30 giugno 2022 - 16:52

Proroga contratto Trenord, M5s: ora Lombardia sia vero regolatore

Decisione presa senza coinvolgere commissioni competenti

CONDIVIDI SU:





















Milano, 30 giu. (askanews) – “Ancora una volta, la proverbiale manina ha prorogato il contratto di servizio del trasporto ferroviario regionale affidandolo a Trenord, fino al prossimo 31 luglio 2023. Una decisione che Regione Lombardia ha deciso di prendere in totale autonomia, senza coinvolgere minimamente le commissioni competenti in materia”. Lo ha scritto in una nota il capogruppo del M5s nel Consiglio regionale della Lombardia, Nicola Di Marco, al termine della seduta della V Commissione Territorio e Infrastrutture di Regione Lombardia.“Durante quello che sarà l’ultimo anno di governo di questa Giunta, chiediamo all’assessore Terzi che l’istituzione regionale abbia il coraggio di essere all’altezza del ruolo che le compete, agendo cioè come vero ente regolatore. Esattamente ciò che durante questa legislatura non è stata in grado di fare. Come dimostra il fatto che l’affidabilità tanto sbandierata dall’assessore ancora non la si vede sulle banchine”.