Giovedì 30 giugno 2022 - 15:07

Lombardia, M5s: con centrodestra rischio paralisi per giochi potere

Come a Cologno dove non trovano accordo su come spartirsi poltrone

Milano, 30 giu. (askanews) – Solo pochi giorni fa a Cologno monzese, comune dell’hinterland milanese guidato dal centrodestra, “è andato in scena l’indegno spettacolo dell’ottavo Consiglio comunale rinviato per mancanza dei consiglieri di maggioranza. Questo è il modello che il centrodestra intende replicare in Regione Lombardia, dove Moratti vicepresidente della Giunta Regionale, ha già avanzato la sua candidatura contro Attilio Fontana, attuale Presidente della Giunta Regionale?”. Se lo chiede Massimo De Rosa, consigliere regionale del M5S in Lombardia, in merito alla situazione all’interno del Comune di Cologno Monzese, dove da otto sedute il Consiglio comunale non può lavorare a causa della mancanza del numero legale, con conseguenti ritardi sulla mancata approvazione del bilancio cittadino.“I cittadini lombardi guardino a quanto sta accadendo a Cologno Monzese, per scongiurare il pericolo che la stessa cosa possa accadere in Lombardia o in tutta Italia. Auspichiamo che il Prefetto prenda atto dell’incapacità della Giunta Rocchi di garantire un’amministrazione efficiente e permetta ai cittadini di Cologno Monzese di tornare subito al voto” ha aggiunto De Rosa.“Quanto sta succedendo a Cologno Monzese è l’emblema del ‘buon governo’ del centrodestra a trazione leghista. Dopo neanche due anni dall’essere stata riconfermata con percentuali celebrate come plebiscitarie, la Giunta Rocchi non è in grado nemmeno di garantire le sedute del Consiglio comunale. Il motivo? Non trovano l’accordo su come spartirsi le poltrone. Questa per loro è la cosa più importante. Se ne fregano delle esigenze della comunità e dell’onorabilità delle istituzioni” ha concluso l’esponente pentastellato.