Giovedì 30 giugno 2022 - 16:31

Lombardia, Fi: M5s non ha capito piano case, su Milano 6mila in più

Oltre a disporre di ulteriori 800 appartamenti in housing sociale

CONDIVIDI SU:





















Milano, 30 giu. (askanews) – Il Piano regionale lombardo dei servizi abitativi per il triennio del 2022-2024 prevede che “in via Bolla saranno recuperati 200 alloggi circa, e in altre zone di Milano altri 300 alloggi saranno abbattuti e ricostruiti in questi mesi. In totale, inoltre, col recupero degli alloggi Aler sfitti su Milano avremo quasi 6mila case in più da assegnare, oltre a disporre di ulteriori 800 appartamenti in housing sociale”. Lo ha evidenziato il capogruppo di Forza Italia nel Consiglio regionale della Lombardia, Gianluca Comazzi, replicando alle critiche del M5s sul documento presentato oggi dalla Giunta.“È evidente che il consigliere M5s Di Marco non ha capito nulla del Piano casa di Regione Lombardia: diversamente, avrebbe evitato di inanellare così tante sciocchezze una dopo l’altra” ha affermato Comazzi, evidenziando che nel Piano si fa anche riferimento a “lavori di manutenzione straordinaria (finanziata da Regione Lombardia) mentre quella a cui si riferisce Di Marco è ordinaria, finanziata da Aler e non conteggiata all’interno del Piano. Altro che ‘illusione ottica’; forse al consigliere grillino servirebbero un paio di occhiali da vista. Sicuramente gli consentirebbero di leggere i documenti con maggiore attenzione” ha aggiunto.