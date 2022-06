Giovedì 30 giugno 2022 - 16:18

Lombardia, contratto servizio Trenord prorogato fino a 31-7-2023

Azione: vuol dire che rinnovo per 9 anni senza gara è congelato

CONDIVIDI SU:





















Milano, 30 giu. (askanews) – Il contratto di servizio del trasporto ferroviario regionale lombardo, affidato a Trenord, è stato oggi prorogato ulteriormente fino al 31 luglio 2023. È quanto riferito dal consigliere regionale di Azione Niccolò Carretta, che ha partecipato alla Commissione Trasporti del Consiglio regionale che si è riunita questa mattina. “Vuol dire – ha commentato in una nota Carretta – che il rinnovo per nove anni (senza bandi o gare) per mezzo miliardo di euro annui è, ad oggi, fortunatamente congelato. Spetterà dunque al nuovo Presidente, alla nuova Giunta e alla nuova Maggioranza votata proprio nel 2023 gestire il cambio di contratto, la cui stesura tecnica continua nelle segrete stanze senza nessun coinvolgimento della Commissione Trasporti. È chiaro che se toccherà a noi, l’anno prossimo, sarà certamente uno dei primi dossier da affrontare per i doverosi approfondimenti”.