Governo, Draghi: mai detto rimuovere Conte, mi vogliono tirar dentro

"E' una cosa che mi è totalmente estranea"

Roma, 30 giu. (askanews) – “Non ho mai fatte queste dichiarazioni. Mi dicono che ci sono riscontri oggettivi: vediamo, li aspetto”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Mario Draghi, in conferenza stampa dopo il Cdm, a proposito dei rumors di stampa secondo cui avrebbe chiesto a Beppe Grillo di rimuovere Giuseppe Conte.“Non ho mai pensato – ha aggiunto – di entrare nei movimenti, nelle questioni interne di un partito, credo che anche Grillo abbia smentito. Io lavoro, come gli altri membri del governo, per gli interessi degli italiani. Non capisco come mi si voglia tirar dentro questa cosa, il motivo. E’ una cosa che mi è totalmente estranea”.