Giovedì 30 giugno 2022 - 00:37

Dl aiuti, Flati (M5S): su inceneritore a perdere sono i cittadini

"Italia Viva incommentabile"

CONDIVIDI SU:





















Roma, 30 giu. (askanews) – “Mentre voi pensate che sia una gara da vincere o da perdere, come sempre a perdere saranno solo i cittadini. Ma non sorprende che a Italia Viva sfugga questo dettaglio. D’altronde con questa scelta, state ‘solo’ mettendo a rischio la salute dei cittadini, con un voto che contrasta anche il Piano regionale rifiuti del Lazio, tutt’ora vigente. A questo si aggiunga che per l’Europa non è affatto una tecnologia da incentivare. Incommentabile”. Lo scrive su Twitter la deputata del Movimento 5 Stelle Francesca Flati, commentando un tweet del parlamentare IV Luciano Nobili che, parlando della bocciatura dell’emendamento M5S sull’inceneritore a Roma, aveva scritto “Raggi e Conte hanno perso di nuovo”.