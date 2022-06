Martedì 28 giugno 2022 - 17:39

Veneto, Zaia: via libera pdl comunità energetiche, legge importante

"Che proietta il Veneto sulla strada dell'autonomia"

Venezia, 28 giu. (askanews) – “La sfida energetica è la sfida di oggi che ci proietta verso il domani. Una sfida alla quale la Regione vuole rispondere, mettendo a disposizione diversi strumenti. La legge che costituisce le comunità energetiche va in questa direzione, offrendo nuove opportunità ai cittadini veneti. Sono felice che la legge sia stata approvata all’unanimità, segno del valore di questo provvedimento per tutto il nostro territorio”. Con queste parole il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, commenta l’approvazione da parte del Consiglio regionale del progetto di legge di iniziativa della Giunta regionale su “Promozione dell’Istituzione delle Comunità energetiche rinnovabili e di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente sul territorio regionale”.Le comunità energetiche e i gruppi di autoconsumatori sono associazioni volontarie ed aperte, che hanno lo scopo principale di autoprodurre energia per il loro consumo senza scopo di lucro.“Sono convinto che con questa legge diamo una grande occasione al Veneto di utilizzo di energie rinnovabili, che oggi è essenziale per tutti noi. La Regione Veneto è capace di cogliere le sfide e questa nuova legge lo dimostra, tenendo conto che anche in campo energetico il nostro obiettivo è l’autonomia” conclude Zaia.