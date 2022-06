Martedì 28 giugno 2022 - 17:41

Superbonus, Lombardia approva mozione M5s che fa appello a Governo

Di Marco: Regione porti voci delle imprese che stanno fallendo

Milano, 28 giu. (askanews) – Con 56 voti favorevoli il Consiglio regionale della Lombardia ha approvato una mozione urgete presentata dal Movimento Cinque Stelle che punta a sensibilizzare il Governo sul tema delle criticità relative all’utilizzo dei bonus edilizi statali come il Superbonus 110%, in particolare riguardo la liquidità alle imprese e la cessione dei crediti.“È prioritario che il Governo sblocchi il meccanismo legato alla cessione dei crediti, per dare ossigeno alle imprese che rischiano di restare soffocate dalle decisioni sbagliate prese da parte del governo Draghi” ha osservato il capogruppo del M5s, Nicola Di Marco.“Noi chiediamo a Regione Lombardia di intercedere presso il Governo e intervenire per rimuovere gli ostacoli e sbloccare la cessione dei crediti e rimettere in moto quel meccanismo che aveva permesso, lo scorso anno, di segnare un +6.6% di incremento per il Pil italiano” ha aggiunto l’esponente pentastellato.