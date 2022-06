Martedì 28 giugno 2022 - 14:52

Lombardia, Mattinzoli(Fi): giusto sostenere ricandidatura Fontana

"Moratti? Tutto si ricomporrà, non temo centrodestra diviso"

CONDIVIDI SU:





















Milano, 28 giu. (askanews) – “Sono convinto che il presidente uscente che vuole ricandidarsi è giusto sostenerlo”. Lo ha detto l’assessore alla Casa e Housing Sociale della Regione Lombardia, Alessandro Mattinzoli (Forza Italia), a proposito della possibile ricandidatura del presidente Attilio Fontana nel 2023 per il centrodestra. Quanto alla disponibilità della vicepresidente, Letizia Moratti, a correre anch’essa per la presidenza ha aggiunto: “Non la trovo una cosa così sgradevole, penso che umanamente dire quelle che sono le proprie ambizioni siano cose che politica deve iniziare ad accettare. Poi bisogna rientrare in un contesto che guardi all’interesse della coalizione e dei cittadini”. “Sono sicuro che tutto si ricomporrà, non temo centrodestra diviso” ha concluso.