Martedì 28 giugno 2022 - 14:12

Lombardia, Fontana: ricandidato? Ho già sostegno Berlusconi-Meloni

Riparto determinato, segretari si sentiranno ma per altri problemi

Milano, 28 giu. (askanews) – “Non ho sentito nessuno perché gli alleati li avevo sentiti in precedenza. Sia la Meloni, sia la Santanchè, sia Berlusconi, tutti quanti, avevano già ribadito il loro sostegno a me. Si sentiranno i segretari, ma per affrontare altri problemi”. Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, a proposito della sua ricandidatura per tutto il centrodestra.“Io ero già pronto da tempo. Avevo dato la mia disponibilità. Ieri ufficialmente la Lega mi ha candidato quindi, a questo punto, visto che anche gli alleati mi sostenevano, è chiaro che riparto con determinazione”, ha ribadito.Quanto alla necessità o meno di un vertice del centrodestra Fontana ha aggiunto: “Credo che si incontreranno a breve e risolveranno anche questo problema”. “Io ho detto che sono disponibile, ieri il mio partito mi ha ufficialmente incaricato di andare avanti. Quindi ribadisco quello che ho detto ieri ovvero che voglio portare avanti il lavoro iniziato in questi cinque anni, per cui continueremo nei prossimi cinque”, ha concluso il governatore lombardo.