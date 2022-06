Martedì 28 giugno 2022 - 15:13

Lombardia, Cattaneo(Nci): Fontana candidato naturale centrodestra

Moratti figura politica di rilievo, legittimamente può proporsi

Milano, 28 giu. (askanews) – “Un presidente che ha governato, sostenuto da tutta la coalizione, è il candidato naturale a riproporsi. Poiché ha dato sua disponibilità o c’è un fatto nuovo che fa ritirare questa disponibilità a Fontana o è il candidato naturale”. Lo ha detto Raffaele Cattaneo, assessore all’Ambiente della Regione Lombardia e esponente di Nci, a proposito della possibile ricandidatura di Attilio Fontana alla presidenza della Regione nel 2023 per il centrodestra. “Moratti – ha aggiunto riferendosi alla vicepresidente – è una figura politica di rilievo e legittimamente può proporsi, ma il candidato naturale è lui. Nci ha confermato pieno sostegno a Attilio Fontana. Noi siamo stati con lui e vogliamo continuare a sostenerlo” ha concluso Cattaneo sottolineando che “conseguenze in Giunta non ce ne sono state, il problema in caso è politico”.