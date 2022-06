Martedì 28 giugno 2022 - 11:43

Lombardia, Azione: Lega in calo, noi cuore di proposta credibile

Lavoriamo a coalizione competitiva capitanata da figura di spessore

CONDIVIDI SU:





















Milano, 28 giu. (askanews) – Per il consigliere regionale lombardo e segretario regionale di Azione Niccolò Carretta le elezioni amministrative “ci segnalano cose importanti in vista delle regionali dell’anno prossimo: la prima è che i cittadini stanno pian piano abbandonando la Lega anche sui territori, mentre la seconda è che Azione e +Europa si stanno sostanzialmente confermando come attori credibili e riconoscibili all’interno di un perimetro di centrosinistra”. Lo ha detto durante la seduta di Consiglio Regionale di questa mattina. “Per questi motivi siamo al lavoro per costruire una coalizione competitiva capitanata da una figura di spessore e alto profilo in grado di parlare a tutti i cittadini lombardi” ha aggiunto Carretta.