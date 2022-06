Martedì 28 giugno 2022 - 14:26

Fontana: mi sento con Musumeci, tra noi ottimo rapporto

"Per parlare di regioni, questioni di amministrazione"

CONDIVIDI SU:





















Milano, 28 giu. (askanews) – Con il presidente della Regione Sicilia, Nello Musumeci, “ci siamo sentiti per parlare di Regioni, questioni di amministrazione nostra, perché noi, come presidente di Regione, abbiamo un ottimo rapporto e riusciamo a mettere anzitutto le scelte per i cittadini”. Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, a proposito del collega siciliano, anch’egli in corsa per una possibile ricandidatura. “All’interno della nostra Conferenza le scelte non vengono mai fatte per appartenenza politica, questa credo che sia una caratteristica che non deve mai essere dimenticata”, ha concluso Fontana.