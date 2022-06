Lunedì 27 giugno 2022 - 18:26

Toscana, Consiglio regionale convocato 28 e 29 giugno

Nell'odg la proposta di legge sulle nuove generazioni

Firenze, 27 giu. (askanews) – Il Consiglio regionale della Toscana è convocato martedì 28 e mercoledì 29 giugno. I lavori inizieranno domani, martedì, alle 15 in seduta pomeridiana, con chiusura alle 19. L’Aula riprenderà mercoledì dalle 9.30 alle 15.30 per continuare dalle 15 alle 19.All’ordine del giorno la proposta di legge di iniziativa dell’Ufficio di presidenza dedicata al rifinanziamento delle iniziative di promozione sociale, culturale e di aggregazione rivolte alle nuove generazioni; la proposta di legge di ampliamento delle destinazioni d’uso degli immobili confiscati alle associazioni di criminalità organizzata; la proposta di legge sulle disposizioni sull’attività dell’Agenzia regionale recupero risorse per il monitoraggio e il controllo degli attestati di prestazione energetica e degli impianti termici e ridefinizione dell’oggetto sociale dell’agenzia; le relazioni finali di maggioranza e opposizione della commissione d’Inchiesta sulle infiltrazioni mafiose e criminalità organizzata in Toscana.Tre le comunicazioni della Giunta. Le prime due in merito all’ipotesi di posizionare un rigassificatore nel porto di Piombino, alla situazione relativa alla infrastrutturazione, alle bonifiche e alla reindustrializzazione dell’area siderurgica e alla nomina del presidente della Giunta a commissario. La terza sulla rendicontazione e ricognizione degli impegni a carico di Toscana Aeroporti della sovvenzione diretta di 10 milioni di euro.In agenda anche molte mozioni. In costanza di misure per il contenimento della pandemia, la partecipazione in presenza dei media è contingentata a chi farà richiesta tramite mail all’ufficio stampa del Consiglio regionale. Gli accrediti saranno comunque limitati. Per accedere sarà inoltre necessario esibire la certificazione verde Covid-19.