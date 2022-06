Sabato 25 giugno 2022 - 17:12

Nucleare a Milano, M5s: Salvini costretto a spararle grosse

De Rosa: Non sa quello che dice, nessuno gli dà più retta

CONDIVIDI SU:





















Milano, 25 giu. (askanews) -“Nessuno dà più retta alle solite sparate di Salvini, così è costretto a spararle sempre più grosse, questa volta addirittura nucleari. Vista l’aria che tira in Lombardia, e nel centrodestra lombardo, è più facile che Salvini e la Lega smettano presto di governarla, piuttosto che vedere una centrale nucleare a Baggio”. Così il consigliere regionale lombardo Massimo De Rosa (M5S) in merito alle dichiarazioni del leader della Lega, Matteo Salvini, il quale aveva dichiarato: “Centrale nucleare? Fatela a Milano. La voglio nel mio quartiere, a Baggio”.“Quando parla di nucleare Salvini non sa cosa dice. Parla di tempi, costi ambientali, di come intende gestire le scorie e di eventuali ritorni economici dati alla mano, non di tecnologie che allo stato dei fatti esistono solo nella sua testa. Sarebbe interessante – conclude la nota di De Rosa – se andasse a parlarne direttamente a Baggio e non dai divani del salotto di Confindustria, anche se, sono certo, in quel caso sarebbe pronto a rimangiarsi il tutto”.