Venerdì 24 giugno 2022 - 15:16

Lombardia, Pd: Fontana non esiti a chiedere stato emergenza siccità

Non basta confidare nella pioggia, servono decisioni importanti

Milano, 24 giu. (askanews) – “Il nostro Paese sta vivendo una situazione senza precedenti e ancora più straordinaria è la condizione di tutte le regioni del Nord, ma, mentre alcuni governatori, tra cui quello del Piemonte Alberto Cirio già una settimana fa, si stanno muovendo per chiedere lo stato di emergenza, il nostro Attilio Fontana esita e vorremmo capire per quale motivo”. Lo hanno sottolineato in una nota capogruppo del Pd in Regione Lombardia Fabio Pizzul e Matteo Piloni, capodelegazione dem in commissione Agricoltura.“Non basta confidare nella pioggia, che ci auguriamo tutti – hanno proseguito Pizzul e Piloni -. Servono decisioni importanti. Il cambiamento climatico è sotto gli occhi di tutti e da diversi anni. Chi guida la Regione sembra essersene accorto solo oggi. Già nel giugno 2019 presentammo una mozione con cui chiedevamo lo stato di emergenza per i cambiamenti climatici per far partire, proprio dalla Lombardia, iniziative puntuali e determinate, anche rispetto alla programmazione e alla prevenzione, ma la maggioranza dell’aula non recepì la proposta”.