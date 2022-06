Giovedì 23 giugno 2022 - 17:49

Siccità, Ruffino: intervenire subito per crisi in Piemonte

No attesa decisioni burocrazia

Roma, 23 giu. (askanews) – “La grave siccità che ha colpito tutta Italia, e in particolar modo il Piemonte, non può attendere di essere sottoposta alle valutazioni burocratiche. E’ una emergenza e va trattata intervenendo subito o si rischia di compromettere la produzione di tutta la filiera agricola e degli allevamenti della regione”. Lo dichiara in una nota la deputata di Azione, Daniela Ruffino.“L’ultima cosa che ci possiamo permettere in un momento cosi difficile, è di aspettare che qualcuno da Roma prenda una decisione. Bisogna aiutare subito gli imprenditori danneggiati dalla crisi idrica che sta mettendo in ginocchio il territorio piemontese”, conclude.