Giovedì 23 giugno 2022 - 17:49

Siccità, Cirio: per stato di emergenza si parta da Piemonte

Presidente Regione: "Insieme alla Lombardia ci sono già i numeri"

Torino, 23 giu. (askanews) – “Venerdì scorso ho chiesto lo stato di emergenza, ieri l’ho reclamato”. Così il governatore della Regione Piemonte, Alberto Cirio, a margine della conferenza stampa che si tenuta in Regione sulla digitalizzazione. “Il capo della Protezione civile, Curcio – ha aggiunto Cirio – ci ha comunicato che i numeri del Piemonte e della Lombardia sono già da stato di emergenza, ma che dal momento che è una scelta più corale si attendono i parametri anche delle altre Regioni. Io dico al Governo: si parta anche in modo parziale, riconoscendo chi come abbiamo fatto sette giorni fa, ha anticipato i tempi prevedendo quello che sarebbe accaduto”.