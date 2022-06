Giovedì 23 giugno 2022 - 17:52

Pnrr, Piemonte lancia task force per fondi Pnrr su digitale

Un programma d'azione per supportare la competitività dei piccoli comuni

Torino, 23 giu. (askanews) – Piemonte digitale 2030: è questo il nome del nuovo programma d’azione regionale che sosterrà e accompagnerà i comuni piemontesi nell’accesso ai fondi per la trasformazione digitale, a partire dai bandi del Pnrr attualmente online, grazie a una task force dedicata che fornirà alle amministrazioni un’assistenza progettuale e procedurale.La Regione Piemonte, ha deciso di mettere a disposizione un team di professionisti ed esperti del Csi Piemonte e della Fondazione Torino Wireless, in collaborazione con gli altri Enti che operano a supporto della transizione digitale della PA: Anci Piemonte, Uncem Piemonte, Anpci e il Dipartimento per la trasformazione digitale.“Un progetto importantissimo per supportare i nostri comuni, stare al fianco soprattutto di quelli piccoli, che costituiscono la spina dorsale della nostra regione, e che sono meno strutturati rispetto a quelli grandi”, commentano il presidente della Regione Alberto Cirio e gli assessori all’Innovazione, Matteo Marnati e allo Sviluppo delle Attività Produttive, Andrea Tronzano. “Siamo in un momento storico estremamente ricco di opportunità con i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Una mole di risorse e di opportunità ma occorre favorire conoscenza e assistenza”.La squadra è a disposizione delle amministrazioni, soprattutto le più piccole e con maggiore necessità di supporto, e ha come obiettivo facilitare l’accesso alle opportunità offerte dai bandi dedicati espressamente alla “Digitalizzazione della Pubblica Amministrazione”.Le risorse disponibili sul Pnrr sono moltissime, fino a 260 milioni di euro per la digitalizzazione del territorio piemontese, suddivisi in 5 grandi misure che finanzieranno: la migrazione al cloud, per trasferire sistemi, dati e applicazioni verso cloud certificati e sicuri; il consolidamento della piattaforma digitale PagoPA come punto privilegiato di contatto tra enti e cittadini per le transazioni economiche; l’adozione dell’app IO, l’infrastruttura unica che permetterà alle PA di notificare gli atti amministrativi a valore legale alle persone fisiche e giuridiche; l’incremento dell’adozione dell’Identità digitale: Spid e Cie – Carta d’Identità Elettronica; l’adeguamento dell’esperienza dei cittadini nei servizi pubblici a standard di accessibilità e usabilità.Saranno anche organizzati degli incontri sul territorio per presentare le modalità di accesso ai fondi del Pnrr. I primi appuntamenti si terranno ad Asti il 30 giugno, quindi Novara il 1° luglio e Torino il 4 luglio.