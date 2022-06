Giovedì 23 giugno 2022 - 18:10

M5S, Mazzeo (Pd): scissioni fanno soffrire, ma pensiamo a Paese

"Dobbiamo garantire la stabilità a questo Governo"

CONDIVIDI SU:





















Firenze, 23 giu. (askanews) – “Sono iscritto a un partito che di scissioni ne ha vissute tante nell’ultimo periodo, quindi capisco bene quante sofferenze ci sono in questo momento. Nel momento in cui prima Bersani, D’Alema, poi Renzi hanno lasciato il Partito democratico ho visto andare via tanti amici, che continuano a essere tali fuori dalla vita politica, ma con cui non abbiamo condiviso lo stesso percorso. Quindi mi immagino la sofferenza che c’è tra i Cinque Stelle, o in chi ha deciso di seguire Di Maio in questa nuova avventura. Però oggi c’è un punto necessario: noi siamo al governo del Paese e dobbiamo garantire la stabilità a questo governo”. Lo ha detto il presidente del Consiglio regionale della Toscana, Antonio Mazzeo, rispondendo ad una domanda dei giornalisti, a margine di un evento a Firenze.“Le persone – ha aggiunto Mazzeo – ci chiedono che l’inflazione scenda, sforzi per ridurre i costi dell’energia. Questo e’ quello a cui dobbiamo pensare, prima ancora del campo largo o del campo stretto”.