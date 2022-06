Mercoledì 22 giugno 2022 - 13:28

Pnrr, Decaro: no modifiche norma appalti, si bloccherebbe tutto

"Mi riferisco al tema della qualificazione delle stazioni appaltanti"

Roma, 22 giu. (askanews) – “Non si può pensare di introdurre proprio adesso modifiche alla normativa in materia di appalti in corso d’opera. Spero avremo modo di parlarne con il Governo nelle prossime ore. Si rischia di bloccare tutto”. Lo ha detto il presidente dell’Anci e sindaco di Bari, Antonio Decaro, nella sua relazione introduttiva alla due giorni di ‘Missione Italia’, sullo stato di attuazione del Pnrr.“Mi riferisco al tema della qualificazione delle stazioni appaltanti: se entrasse in vigore proprio ora la modifica di cui si parla da anni che punta a introdurre tutta una serie di nuovi parametri per assegnare la qualifica di stazione appaltante, decine e decine di Comuni perderebbero questa qualifica mentre oggi sono soggetti attuatori. E lo sono perché sono in grado di esserlo, non per qualche attestazione divina”, ha spiegato.“Siamo gli enti pubblici tra i primi investitori di risorse. Quella modifica significherebbe la paralisi totale, dappertutto. Sarebbe la fine del Pnrr per i Comuni. Francamente non credo questa sia un’opzione possibile. Per nessuno. Non solo per i Comuni, ma non lo è neanche per il Paese.