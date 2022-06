Mercoledì 22 giugno 2022 - 12:15

Napoli, Manfredi: non credo ci saranno ripercussioni a Napoli

Su maggioranza consiglio comunale sono assolutamente tranquillo

Napoli, 22 giu. (askanews) – “Non credo che rispetto alla maggioranza ci saranno ripercussioni di alcun tipo”. Queste le parole del sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, rispondendo a una domanda sulle possibili ripercussioni sulla maggioranza che lo sostiene in consiglio comunale dopo l’uscita di Luigi Di Maio dal Movimento 5 stelle.“Sono assolutamente tranquillo – ha spiegato il primo cittadino – dialogo con tutte le parti che sono in campo e penso che alla fine, ovviamente nel legittimo rispetto di tutte le posizioni politiche, rispetto alla maggioranza non ci saranno ripercussioni di alcun tipo. Ovviamente è necessario che ci sia un dialogo e un rapporto solido con tutti”, ha concluso Manfredi.