Autonomia, Zaia: non è secessione ricchi ma progetto modernità Paese

Presidente Veneto ha incontrato Gelmini

Roma, 22 giu. (askanews) – “L’incontro è stato positivo, sereno e costruttivo. Ora si tratta di aggiustare ancora il progetto della legge quadro, siamo alle utlime limature ovviamente ascoltando tutte le istanze di tutti coloro che non condividono il nostro progetto, visto e considerato che il percorso si è fatto, i compiti per casa li abbiamo fatti, questa non è la secessione dei ricchi ma la volontà di andare avanti con un progetto di modernità e di efficientamento del Paese”. Così il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, al termine di un incontro al ministero degli Affari Regionali, tra il ministro Gelmini e i governatori sull’autonomia.