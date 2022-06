Martedì 21 giugno 2022 - 20:05

Verona, Zaia: spero domenica centrodestra sia compatto

"Lega è coerente e sostiene Sboarina"

Venezia, 21 giu. (askanews) – “Spero che domenica il centrodestra sia compatto, poi tutto è in mano ai cittadini e vanno rispettati. La Lega è coerente e sostiene Sboarina, con cui ho lavorato sempre bene. Flavio Tosi è persona intelligente, e sa benissimo che oggi la sconfitta o la vittoria a Verona saranno condivise da tutti”.Così il presidente del Veneto, Luca Zaia in merito al ballottaggio per il Comune di Verona.