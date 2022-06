Martedì 21 giugno 2022 - 18:49

Ucraina, Senato approva risoluzione maggioranza: 219 sì e 20 no

Respinti i 4 testi delle minoranze

Roma, 21 giu. (askanews) – Il Senato ha approvato la risoluzione di maggioranza sulle comunicazioni del presidente del Consiglio Mario Draghi in vista del Consiglio Europeo. I sì sono stati 219, 20 i no, 22 gli astenuti.Respinte le altre 4 risoluzioni presentate dalle minoranze, compresa quella di Fratelli d’Italia che aveva chiesto il voto per parti separate: richiesta bocciata dall’Aula.