Martedì 21 giugno 2022 - 13:56

Ucraina, Regione Lazio: altri 3 milioni per l’accoglienza

Assessore Alessandri, in totale stanziati quasi 24 milioni

Roma, 21 giu. (askanews) – “Una regione solidale e pronta a sostenere chi fugge dalla guerra: in questi mesi il Lazio si è mobilitato in molti settori per favorire l’accoglienza, il soccorso e l’integrazione della popolazione ucraina, in particolare di donne e bambini che hanno lasciato la propria casa nella paura di un futuro incerto e difficile. La delibera che abbiamo approvato oggi in giunta rappresenta un nuovo strumento per aiutare queste persone. Si tratta dello stanziamento di ulteriori 3 milioni di euro che saranno utilizzati per facilitare la mobilità dei profughi, all’interno di tutto il nostro territorio”. A darne notizia l’assessore ai Lavori Pubblici e Tutela del Territorio, Mobilità della Regione Lazio, Mauro Alessandri.“In questo modo – spiega – mettiamo a loro disposizione, attraverso la società regionale Astral, mezzi di trasporto urbano ed extra-urbano, anche vetture del trasporto pubblico non di linea, per potersi muovere più liberamente, raggiungere le strutture di accoglienza e tutti quei luoghi che sono stati adibiti dalla Protezione Civile e dalla Regione ai tanti servizi connessi alla loro permanenza qui nel Lazio” e poi aggiunge: “In questo specifico settore e con le stesse finalità la Regione Lazio ha già stanziato quasi 24 milioni di euro, a conferma della nostra attenzione nei confronti di chi soffre e di chi ha perso tutto a causa della guerra”.Dopo l’approvazione della delibera la società Astral S.p.A. provvederà a darne attuazione d’intesa con la Direzione regionale Infrastrutture e Mobilità e con l’Agenzia di Protezione civile, stabilendo le modalità necessarie perchè il servizio venga attivato in modo tempestivo.