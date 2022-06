Martedì 21 giugno 2022 - 17:21

Ucraina, Draghi: decisioni complesse, sostegno Senato importante

Si devono prendere decisoni con risvolti morali

CONDIVIDI SU:





















Roma, 21 giu. (askanews) – “Voglio ringraziarvi anche per un motivo quasi personale, le decisioni che si devono prendere sono complesse e profonde, hanno risvolti morali e avere il sostegno del Senato nel prendere queste decisioni è molto importante per me”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Mario Draghi, replicando in Senato.