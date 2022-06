Martedì 21 giugno 2022 - 14:47

Turismo, Zaia: ok memorandum con Adac, accordo con amici tedeschi

"Bentornati a casa"

Venezia, 21 giu. (askanews) – “L’amicizia tra il popolo veneto e quello Bavarese si rinnova grazie a questo significativo accordo turistico, il primo ed unico in Italia, che nasce per consolidare i rapporti con l’ospite di riferimento per la nostra industria turistica. Adac, l’Automobil club tedesco, rappresenta per noi la massima istituzione con la quale costruire relazioni e diffondere buone pratiche nel solco dell’ospitalità”.Lo ha detto il Presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia in occasione della presentazione e della firma del memorandum tra l’amministrazione regionale, e i rappresentanti di Adac (Allgemeiner Deutscher Automobil-Club), ACI Veneto e ACI Nazionale avvenuta questa mattina a Palazzo Balbi a Venezia e alla quale ha partecipato anche Jesusleny Gomes, imprenditrice veneta impegnata tra Verona e la Germania.“In Veneto la seconda lingua è il tedesco, perché è il primo mercato di riferimento straniero con un 27,5% sul totale delle presenze turistiche – ha specificato il Presidente della Regione -. Se siamo la prima regione con 18 miliardi di fatturato e 72milioni di presenze turistiche è anche grazie a loro. Grazie a questo protocollo ripeto: Amici tedeschi, bentornati a casa!”.