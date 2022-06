Martedì 21 giugno 2022 - 09:40

Licheri: Di Maio rispetti la linea di Conte che è il solo presidente

"Accetti indirizzi Consiglio nazionale che è organo collegiale"

CONDIVIDI SU:





















Roma, 21 giu. (askanews) – “Di Maio? Dovremmo chiedere a lui cosa intendeva con le sue dichiarazioni sulle due linee nel Movimento, ieri le sue dichiarazioni riguardo alla politica estera del Movimento sono state considerate inveritiere e irrispettose dal Consiglio nazionale”. Lo ha detto a Radio anch’io su Rai Radio 1 il senatore M5s Ettore Licheri.Di Maio fuori dal M5s? “Non lo so, sono in difficoltà per la stima e l’amicizia che porto verso Luigi, ma deve accettare che nel Movimento c’è un solo presidente, non ci possono essere due presidenti, deve accettare gli indirizzi politici che escono dal Consiglio nazionale che è un organo collegiale e dentro ci sono rappresentate tutte le componenti della comunità M5s”.Vep/Int13